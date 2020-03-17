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Призёр юниорского ЧМ фигуристка Усачёва захватила лидерство на Спартакиаде в Красноярске

Призёр юниорского ЧМ фигуристка Усачёва захватила лидерство на Спартакиаде в Красноярске
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2020 года фигуристка Дарья Усачёва захватила лидерство на Спартакиаде в Красноярске. Второй результат в короткой программе продемонстрировала Софья Акатьева. Третье место заняла Алина Горбачёва.

Фигурное катание. Спартакиада учащихся. Красноярск
Юниорки. Фигурное катание
1. Дарья Усачёва — 72,55.
2. Софья Акатьева — 70,18.
3. Алина Горбачёва — 68,64.
4. Мария Дмитриева — 65,21.
5. Дарья Лобода — 64,68.

На прошедшем в Таллине (Эстония) чемпионате мира Усачёва завоевала серебро с результатом 207,74. Победу одержала её соотечественница Камила Валиева (227,30). Тройку призёров замкнула представительница США Алиса Лью (204,83). Ещё одна россиянка Майя Хромых стала четвёртой (198,24).

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