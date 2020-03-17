Ягудин: всех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал допинговый скандал, связанный с российскими спортсменами.

«Российские спортсмены – главные допингисты в мире? Я думаю, сейчас даже житель какой-нибудь республики в Африке думает, что русский – это значит допинг. Я уверен: как принимали допинг во всём мире, так принимают и будут принимать. У допинга нет национальности. Это желание или нежелание его принимать. Это чистой воды обман. Это как украсть. За воровство ты получаешь выгоду, но за это могут посадить.



Всех тех, кого ловят на допинге, я бы просто сажал. Ну или какие-то жёсткие меры, пожизненное отстранение или огромные суммы. Тогда, наверное, такого не было бы», – сказал Ягудин в интервью с Марией Командной.