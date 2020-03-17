Вяльбе объяснила провал российских лыжников в финальной гонке «Ски Тура»

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, что на самом деле произошло в последней гонке «Ски Тура» в Норвегии, когда Александр Большунов потерял победу в общем зачёте из-за работы лыж.

Большунов, лидировавший перед началом гонки, в итоге финишировал лишь седьмым. Александр, реагируя на провальный результат, демонстративно отстегнул крепления лыж, а затем бросил лыжи в рекламный щит. Также он порвал на себе стартовый биб.

«Проблема была не в том, что лыжи оказались подготовлены не так, как мы все ожидали. На самом деле у нас в распоряжении были «зеро», информация о том, что у нас их нет, не соответствует действительности. И эти лыжи были готовы к гонке, сервис-бригада настаивала на том, чтобы спортсмены бежали на них. Но в самый последний момент вмешался один из тренеров. К чему это привело, все видели. Каждый должен заниматься своим делом», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Полное интервью с Еленой Вяльбе выйдет на «Чемпионате» завтра, 18 марта. Напомним, что поражение в «Ски Туре» не помешало Александру Большунову выиграть Кубок мира.

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