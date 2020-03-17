Отец Нортуга: в России Петтер в надёжных руках

Джон Нортуг, отец знаменитого норвежского лыжника Петтера Нортуга, прокомментировал ситуацию вокруг сына. Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира не смог вернуться на родину из России из-за отмены рейсов по причине пандемии коронавируса.

«Мы хотим, чтобы Петтер вернулся домой. В то же время я знаю, что в России он в надёжных руках. Он отлично проводит там время. Мы каждый день общаемся. Петтер привык сохранять терпение. Когда появится возможность, он вернётся домой.

Проблема найти рейс. Мы не знаем, что происходит. Всё меняется с каждым часом. Внезапно закрывают границы. Однако ситуация могла быть гораздо хуже. С Петтером там всё хорошо.

Если он вернётся домой, то попадёт в карантин. Я говорил ему, что если он полетит, то окажется в карантине. Хорошо оказаться в карантине дома на ферме. Я найду ему там работу. Вся ситуация разгорелась, когда он был в России. Если бы он остался дома ещё на два-три дня, то не полетел бы никуда», — цитирует Джона Нортуга Dagbladet.

Нортуг прилетел в Россию для участия в мероприятиях, приуроченных к «Гонке Легкова».