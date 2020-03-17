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Вяльбе — о выступлении российских лыжниц: в некоторые моменты мне было просто стыдно

Вяльбе — о выступлении российских лыжниц: в некоторые моменты мне было просто стыдно
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе осталась недовольна выступлением женской сборной России в завершившемся сезоне.

«По пятибалльной системе можно с трудом троечку поставить. По итогам сезона две-три спортсменки будут выведены из состава национальной команды. Были моменты, когда мне было просто стыдно за такие выступления. Что ещё должна сделать федерация, что должны сделать тренеры, чтобы спортсменки побежали?! Они ведь могут бежать, но попав в сборную, почему-то решают, что всего уже достигли. Значит, будут бегать на российских стартах», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В общем зачёте Кубка мира лучшая из россиянок, Наталья Непряева, заняла третье место.

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