Ягудин: в тройке Косторной, Щербаковой и Трусовой в любом случае кто-то кого-то съест

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал достижения российских фигуристок из группы Этери Тутберидзе.

«Два выдающихся спортсмена не могут тренироваться у одного тренера? Да, в том числе Косторная, Щербакова и Трусова у Тутберидзе. Они выигрывали что-то серьёзное? Я считаю их лидерами женского одиночного катания, но, когда пойдут чемпионаты мира, Олимпийские игры, мы посмотрим, кто дойдёт до возможности выигрывать. Да, конкуренция всегда помогает для того, чтобы становиться лучше, это двигатель. Но конкуренция, когда ты уже на высочайшем уровне… В любом случае кто-то кого-то съест.



Трусова, Щербакова и Косторная в самом начале пути. Я никогда не поверю, что тренируйся у одного тренера я и Плющенко или Загитова и Медведева, проигравший на мировом уровне спортсмен сказал бы: «Тренер сделал всё, что мог», – сказал Ягудин в интервью с Марией Командной.