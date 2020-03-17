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Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве отложен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве отложен из-за коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионат Европы по художественной гимнастике отменён в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского гимнастического союза (UEG).

«Нашей главной заботой всегда остаётся безопасность и здоровье гимнастов, их окружения, болельщиков и наших партнёров. В данной ситуации мы чувствуем, что перенос этих важных соревнований – лучший вариант.

Будьте уверены на сто процентов, мы работаем над поиском возможных решений. Мы намерены перенести соревнования на вторую половину года и будем работать совместно с огранизаторами, чтобы найти новые даты. Больше информации появится в конце апреля», – сказано в заявлении.

Чемпионат Европы должен был пройти в Киеве с 21 по 24 мая.

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