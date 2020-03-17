В Норвегии сообщили, что Нортуг застрял в России. На самом деле он улетел 16 марта

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг, прилетевший в Россию на мероприятия, приуроченные к «Гонке Легкова», вчера, 16 марта, благополучно вернулся на родину.

Ранее норвежский портал Dagbladet сообщил, что спортсмен не смог вылететь из России, так как рейсы были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. В материале были приведены интервью с отцом и братом Нортуга, которые выражали обеспокоенность ситуацией с Петтером. В частности, Джон Нортуг, отец знаменитого лыжника, сказал, что Петтеру в России продлили визу.

«Нортуг улетел из России 16 марта рейсом Аэрофлота SU 2174. Согласно информации онлайн-табло аэропорта Шереметьево, в 13:10 по московскому времени самолёт приземлился в Осло. Петтер подтвердил, что покинул Россию в запланированный срок и вернулся домой», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе «Гонки Легкова».

«Петтер не знает, когда сможет вернуться домой». Нортуг не смог вылететь из России

Отец Нортуга: в России Петтер в надёжных руках