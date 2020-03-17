Оперативный штаб опроверг слухи о закрытии Москвы на карантин

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с угрозой распространения коронавируса опроверг появившиеся слухи о закрытии Москвы на карантин. Ранее в социальных сетях стала появляться информация, согласно которой Москву с 20 марта могут полностью закрыть из-за угрозы распространения коронавируса.
«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — приводит слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой телеграм-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы».
Ранее стало известно о запрете на проведение массовых и спортивных мероприятий в российской столице. На всей территории России действует запрет на проведение международных соревнований.
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