Отмена мероприятий из-за коронавируса: список всех перенесённых турниров

Из-за угрозы распространения коронавируса по всему миру переносятся и отменяются турниры.

Футбол:

Российская Премьер-Лига и все остальные турниры под эгидой РФС – до 10 апреля.

АПЛ – до 4 апреля.

Ла Лига – до 5 апреля.

Серия А – до 3 апреля.

Бундеслига – до 2 апреля.

Лига 1 – на неопределённый срок.

Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок, финалы турниров могут пройти в конце июня.

Евро-2020 – пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.



Теннис:

Все турниры WTA – до 2 мая.

Все турниры ATP – до 27 апреля.



Хоккей:

НХЛ – на неопределённый срок, может возобновиться 15 мая.

КХЛ – до 10 апреля.



Баскетбол:

НБА – возможно возобновление летом.

Единая лига ВТБ – до 10 апреля.

Евролига и Еврокубок — как минимум до 11 апреля.



Автоспорт:

Формула-1 – отложена на неопределённый срок, первые этапы были перенесены. Первые гонки ожидаются не раньше лета.



Бокс:

Хабиб – Фергюсон – бой по-прежнему намечен на 18 апреля, но пока неизвестно, в какой стране он состоится.

Емельяненко — Исмаилов — в июле.



Прочие:

Чемпионат мира по фигурному катанию – не раньше октября.

Чемпионат России по биатлону – возможно в ноябре этого года.

Чемпионат России по лыжным гонкам – в ноябре.

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