Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с угрозой распространения коронавируса. Путин заверил граждан, что ситуация находится под контролем властей.
«Эта внешняя угроза не могла, безусловно, обойти стороной и Россию. Тем более что часть нашей большой страны, значительная, большая часть находится на востоке, на Дальнем Востоке, за Уралом, а значительная часть населения проживает у нас в европейской части. У нас есть контакты и с одними государствами мира, и с другой частью мира.
Но, как нам хорошо известно, вирусы никогда не имели никаких государственных границ, сегодня это особая ситуация с учётом большого количества перемещений людей в мире.
Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем.
Подчеркну: они (меры. — Прим. «Чемпионата») обязательны, эти шаги, к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчинённости. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жёсткий контроль», — сказал президент России.
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