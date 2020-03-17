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Винер-Усманова рассказала о тренировках российских гимнасток после отмены ЧЕ

Винер-Усманова рассказала о тренировках российских гимнасток после отмены ЧЕ
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала отмену чемпионата Европы, который должен был проходить в Киеве (Украина) с 21 по 24 мая. Предполагается, что теперь турнир будет проходить во второй половине 2020 года.

«Ситуация с коронавирусом? Как все, так и я. А что, я с коронавирусом могу что-то сделать? Будем работать на базе. Если базу закроют, значит будем сидеть дома. Самое главное — сохранить здоровье», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости».

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве отложен из-за коронавируса
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