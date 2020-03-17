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Все российские соревнования по регби отменены до 20 апреля

Все российские соревнования по регби отменены до 20 апреля
Другие / Регби 0

Руководство Федерации регби России (ФРР) объявило об отмене всех соревнований, запланированных до 20 апреля. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса.

В сообщении говорится, что турниры необходимо отменить, если отсутствуют варианты переноса. Запрет коснётся всех региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований по регби, регби-7, пляжному регби и регби на снегу, тренировочных сборов национальных команд.

Ранее Министерство спорта РФ запретило проведение международных соревнований на территории России. Внутрироссийские турниры, за исключением отборов на Олимпийские игры, было рекомендовано приостановить.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.

Отмена мероприятий из-за коронавируса: список всех перенесённых турниров
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