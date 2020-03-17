Чемпионат России по лыжным гонкам отменён, официальное заявление последует 18 марта

Как стало известно «Чемпионату», Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отменила чемпионат России по лыжам, который должен был состояться в Тюмени. Официально о переносе соревнований будет объявлено завтра, 18 марта.

Ранее сообщалось, что организаторы рассматривали возможность проведения соревнований без зрителей. Также изучался вариант переноса чемпионата России из Тюмени в Архангельскую область.

Изначально предполагалось, что чемпионат России будет проходить в Тюмени с 28 марта по 5 апреля. Отмена соревнований связана с угрозой распространения в России коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.