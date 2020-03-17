Непомнящий обыграл Гири в первом туре турнира претендентов ФИДЕ

В Екатеринбурге стартовал турнир претендентов на Всемирную шахматную корону по шахматам. С победы путь на турнире начал российский гроссмейстер Ян Непомнящий. В первом туре он победил Аниша Гири из Нидерландов, россиянин играл чёрными фигурами.

Тем временем россиянин Александр Грищук белыми сыграл вничью с соотечественником Кириллом Алексеенко. Француз Максим Вашье-Лаграв белыми сыграл вничью с американцем Фабио Каруаной, а китайский гроссмейстер Дин Лижэнь белыми уступил соотечественнику Ван Хао.

Матчи второго тура состоятся завтра, 18 марта.

Восемь гроссмейстеров — участников турнира сыграют в два круга. Соревнования продлятся с 17 марта по 3 апреля. После каждых двух туров шахматистам будет предоставляться выходной.