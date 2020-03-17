Непомнящий обыграл Гири в первом туре турнира претендентов ФИДЕ
В Екатеринбурге стартовал турнир претендентов на Всемирную шахматную корону по шахматам. С победы путь на турнире начал российский гроссмейстер Ян Непомнящий. В первом туре он победил Аниша Гири из Нидерландов, россиянин играл чёрными фигурами.
Тем временем россиянин Александр Грищук белыми сыграл вничью с соотечественником Кириллом Алексеенко. Француз Максим Вашье-Лаграв белыми сыграл вничью с американцем Фабио Каруаной, а китайский гроссмейстер Дин Лижэнь белыми уступил соотечественнику Ван Хао.
Матчи второго тура состоятся завтра, 18 марта.
Восемь гроссмейстеров — участников турнира сыграют в два круга. Соревнования продлятся с 17 марта по 3 апреля. После каждых двух туров шахматистам будет предоставляться выходной.
Читайте также
- 17 марта 2020
-
21:17
-
20:37
-
19:45
-
19:35
-
19:28
-
18:30
-
18:28
-
18:09
-
17:17
-
16:29
-
16:11
-
16:10
-
15:43
-
15:38
-
15:28
-
15:17
-
15:13
-
14:56
-
14:56
-
14:35
-
14:25
-
14:00
-
13:42
-
13:31
-
13:17
-
13:00
-
12:39
-
11:47
-
11:20
-
11:05
-
10:11
-
09:36
-
09:00
-
00:39
-
00:30
Партнерский контент