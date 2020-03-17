Вашье-Лаграв: стараюсь минимизировать выходы из отеля в Екатеринбурге

Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв, являющийся участником турнира претендентов ФИДЕ в Екатеринбурге, рассказал о мерах предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

«Стараюсь минимизировать выходы из отеля. Может, только на короткую прогулку, чтобы вдохнуть свежего воздуха.

Конечно, это немного странно. Не пожимать, например, руку соперникам, потому что мы все знаем, что в шахматах в начале партии и после её окончания игроки пожимают руки, так принято. Но здесь сделано исключение ввиду эпидемиологической ситуации, игроки могут руку не пожимать», — цитирует Вашье-Лаграва ТАСС.

Восемь гроссмейстеров — участников турнира сыграют в два круга. Соревнования продлятся с 17 марта по 3 апреля.