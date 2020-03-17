Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Траньков: в Америке в магазинах пустые прилавки, как в девяностые

Траньков: в Америке в магазинах пустые прилавки, как в девяностые
Другие / Фигурное катание 0

Бывший российский фигурист двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, проживающий в США, рассказал об обстановке в стране из-за пандемии коронавируса.

«В Америке тоже не всё спокойно. В магазинах пустые прилавки, как в девяностые, все всё скупают. Закрыли каток как минимум на две недели. Завтра могут закрыть общественные места и магазины, коронавирус шагает по планете широкими шагами», — сказал спортсмен на видео, которое выложил в «сториз» в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тысяч человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.

Траньков — об отмене ЧМ по фигурному катанию: бережёного бог бережёт
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020