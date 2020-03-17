Траньков: в Америке в магазинах пустые прилавки, как в девяностые

Бывший российский фигурист двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, проживающий в США, рассказал об обстановке в стране из-за пандемии коронавируса.

«В Америке тоже не всё спокойно. В магазинах пустые прилавки, как в девяностые, все всё скупают. Закрыли каток как минимум на две недели. Завтра могут закрыть общественные места и магазины, коронавирус шагает по планете широкими шагами», — сказал спортсмен на видео, которое выложил в «сториз» в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тысяч человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.