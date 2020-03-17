Итальянская конькобежка показала, как занимается домашними делами на коньках. Видео

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида запустила в социальных сетях новый челлендж. Спортсменка опубликовала видео: в полной экипировке и на коньках она добегает до кухни, где начинает нарезать овощи.

«Запускаю новый челлендж! Давайте кататься на коньках дома! Воссоздадим магию катка самым оригинальным способом с помощью фото или видео! Не бойтесь использовать фантазию», — такой подписью сопроводила видео Лоллобриджида в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» итальянки.

Лоллобриджида является шестикратной чемпионкой Италии в конькобежном спорте в классическом многоборье. В настоящий момент в Италии действует карантин, связанный с пандемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.