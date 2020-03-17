«Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало». Губерниев ответил Вяльбе

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рассказ президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе рассказала в интервью «Чемпионату», что на самом деле произошло в последней гонке «Ски Тура» в Норвегии, когда Александр Большунов потерял победу в общем зачёте из-за работы лыж.

Большунов, лидировавший перед началом гонки, в итоге финишировал лишь седьмым. Александр, реагируя на провальный результат, демонстративно отстегнул крепления лыж, а затем бросил лыжи в рекламный щит. Кроме того, он порвал на себе стартовый биб. По словам Вяльбе, правильно подготовить лыжи помешало вмешательство одного из тренеров.

«Отличная история про фатальное вмешательство одного неизвестного тренера, который выбрал плохие лыжи Большунову в важной гонке лыжного тура! Вспоминаю, как блестяще готовую Непряеву на чемпионате мира — 2019 некий тандем наставников так и не поставил финишировать в командном спринте, несмотря на мольбы Юрия Бородавко! Итог — унылое четвёртое место! Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.