Коронавирус, 17 марта: заразилось — 9, умерло — 1

17 марта было выявлено не менее 9 случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. За минувшие сутки умер один человек, а диагноз не подтвердился у девяти человек.
Испанская «Валенсия» объявила о новых случаях коронавируса. При этом неизвестно, о каком количестве заразившихся идёт речь. Ранее испанский клуб объявил о пяти случаях заражения.
Бразильский клуб «Фламенго» сообщил о заражении коронавирусом главного тренера команды Жорже Жезуша. Специалист сообщил, что чувствует себя «нормально». При этом скончался друг Жезуша, Мариуи Вериссиму, работавший массажистом.
Заразился инфекцией и вице-президент Олимпийского комитета Японии Козо Тасима, который также занимает пост главы Ассоциации футбола Японии. 62-летний функционер пока чувствует себя хорошо.
Пресс-служба «Ювентуса» объявила о заражении коронавирусом полузащитника Блеза Матюиди. Француз стал уже вторым игроком туринского клуба, подхватившим инфекцию. Ранее сообщалось, что заболел защитник «Юве» Даниэле Ругани.
В НБА сразу у четырёх игроков «Бруклин Нетс» обнаружили коронавирус. Фамилии спортсменов не называются, все они изолированы и находятся под присмотром врачей.
Тревожные новости пришли из Испании. Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс попал в реанимацию. Пока диагноз не подтвердился, но врачи уверены, что 76-летний Санс заразился коронавирусом.
В то же время не подтвердился коронавирус у 14 сотрудников команды Формулы-1 «Макларен». Они ранее были изолированы с подозрением на инфекцию. Все они контактировали с сотрудником команды, у которого ранее обнаружили коронавирус.
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