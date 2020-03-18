Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта

К этому моменту коронавирусом заразилось как минимум 76 спортсменов и людей, связанных со спортом. Больше всего – итальянцев (15).

Заразилось – 76 (15 — Италия, 11 – Великобритания, 7 – Испания, 6 – Германия, 4 — Россия, 4 – США, 4 – Франция, 2 – Аргентина, 2 – Бразилия, 2 — Иран, 2 – Польша, 2 – Южная Корея, 2 — Португалия, 1 – Австралия, 1 – Дания, 1 – Греция, 1 – Колумбия, 1 – Сербия, 1 – Гамбия, 1 – Швеция, 1 – Норвегия, 1 – Эстония, 1 – Финляндия, 1 — Япония, национальность остальных заболевших не называется).

По видам спорта: 54 — футбол, 12 – баскетбол, 6 – велоспорт, 2 – формула-1, 1 – хоккей, 1 — теннис

Умерло — 4 (2 – Иран, 1 — Испания, 1 — Португалия). Все 4 — футбол.

Вылечилось — 9.

Первый случай заражения коронавирусом профессиональным футболистом был зафиксирован в Италии 27 февраля. Тогда сообщалось, что инфекцию нашли у игрока Серии C.



Первой скончавшейся футболисткой стала 23-летняя иранка Ильхам Шейхи. Новость о её кончине появилась 28 февраля.



1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.



Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым заразившимся игроком НБА. Инфекцию от него подхватил Донован Митчелл. Вскоре было объявлено о приостановке НБА.



11 марта было объявлено о заражении футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани. 17 марта заразился и его одноклубник Блез Матюиди.



12 марта появилась новость, что заражены три игрока «Лестер Сити», имена которых не были объявлены клубом. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини.



13 марта было выявлено заражение у нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Он быстро пошёл на поправку.



15 марта вирус добрался до «Валенсии» Дениса Черышева – сначала заразился Эсекьель Гарай, а затем ещё несколько членов команды. 17 марта было объявлено о заражении ещё нескольких игроков «Валенсии». Их фамилии не называются.



16 марта умерли два тренера – из Испании и Ирана. 17 марта скончался массажист Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша. У самого Жезуса обнаружен коронавирус.

17 марта в реанимацию был доставлен бывший президент «Реала» Лоренсо Санс. Пока точный диагноз не установлен, но врачи не сомневаются, что он заразился коронавирусом.