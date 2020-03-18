Сотникова: запаслись всем, чем только можно на нашу большую семью

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала о массовых закупках на фоне пандемии коронавируса.

«Запаслись всем, чем только можно на нашу большую семью. Аделина, как обычно, веселила народ. Со мной весело ходить по магазинам, особенно если он продуктовый. Нет, ну а что? Не плакать же, правильно? Всё пройдёт, всё наладится», — написала Сотникова в своём «инстаграме».

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 190 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тыс. смертей. В России зарегистрировано 114 заражённых коронавирусом.