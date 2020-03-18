В России введут санкции за нарушение карантина при коронавирусе

Премьер-министр России Михаил Мишустин в свете угрозы распространения коронавируса поручил Министерству юстиции разработать нормативный акт, которым будет определяться ответственность за нарушение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. В частности, санкции могут последовать за нарушение карантина.

«Внесите в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта по установлению административной ответственности для гражданских и юридических лиц за нарушение установленных правил поведения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций», — приводит текст поручения телеграм-канал Baza.

Ранее в Министерстве спорта Российской Федерации был создан штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции COVID-19.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7 тыс. умерли.