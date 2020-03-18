Глава Европейской легкоатлетической ассоциации перенёс инсульт

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен-Арне Хансен госпитализирован после инсульта, сообщает официальный сайт организации.

В пресс-релизе EAA говорится, что инсульт у 73-летнего Хансену случился, когда он находился дома в воскресенье, 15 марта. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Врачи пока не дают прогнозов о сроках его выздоровления, но ожидается, что он проведёт в больнице не менее недели, а затем пройдёт длительный курс реабилитации.

После госпитализации Хансена также проверили на коронавирус. Тесты дали отрицательный результат. Исполком EAA в начале следующей недели выберет исполняющего обязанности президента организации. EAA уведомила World Athletics о ситуации с Хансеном.