Глава Европейской легкоатлетической ассоциации перенёс инсульт
Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен-Арне Хансен госпитализирован после инсульта, сообщает официальный сайт организации.
В пресс-релизе EAA говорится, что инсульт у 73-летнего Хансену случился, когда он находился дома в воскресенье, 15 марта. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Врачи пока не дают прогнозов о сроках его выздоровления, но ожидается, что он проведёт в больнице не менее недели, а затем пройдёт длительный курс реабилитации.
После госпитализации Хансена также проверили на коронавирус. Тесты дали отрицательный результат. Исполком EAA в начале следующей недели выберет исполняющего обязанности президента организации. EAA уведомила World Athletics о ситуации с Хансеном.
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