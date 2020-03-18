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РПЛ, КХЛ, НХЛ, НБА — когда возобновятся главные турниры? Информация на 18 марта

РПЛ, КХЛ, НХЛ, НБА — когда возобновятся главные турниры? Информация на 18 марта
Другие / Прочие виды спорта 0

Из-за угрозы распространения коронавируса по всему миру переносятся и отменяются турниры.

Футбол:
Российская Премьер-Лига и все остальные турниры под эгидой РФС – до 10 апреля.
АПЛ – до 4 апреля.
Ла Лига – до 5 апреля.
Серия А – до 3 апреля.
Бундеслига – до 2 апреля.
Лига 1 – на неопределённый срок.
Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок, финалы турниров могут пройти в конце июня.
Евро-2020 – пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Теннис:
Все турниры WTA – до 2 мая.
Все турниры ATP – до 27 апреля.

Хоккей:
НХЛ – на неопределённый срок, может возобновиться 15 мая.
КХЛ – до 10 апреля.

Баскетбол:
НБА – возможно возобновление летом.
Единая лига ВТБ – до 10 апреля.
Евролига и Еврокубок — как минимум до 11 апреля.

Автоспорт:
Формула-1 – отложена на неопределённый срок, первые этапы были перенесены. Первые гонки ожидаются не раньше лета.

Бокс/MMA
Хабиб – Фергюсон – бой по-прежнему намечен на 18 апреля, но пока неизвестно, в какой стране он состоится.
Емельяненко — Исмаилов — в июле.

Прочие:
Чемпионат мира по фигурному катанию – не раньше октября.
Чемпионат России по биатлону – возможно, в ноябре этого года.
Чемпионат России по лыжным гонкам – отменён.

Прямая трансляция: влияние коронавируса на мировой спорт.

Телеграм-канал «Спорт vs коронавирус».

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