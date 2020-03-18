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«Наконец-то он у меня». Большунов показал самодельный «Большой хрустальный глобус»

«Наконец-то он у меня». Большунов показал самодель
«Наконец-то он у меня». Большунов показал самодельный «Большой хрустальный глобус»
Другие / Лыжный спорт 0

Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020, пока не получил «Большой хрустальный глобус» из-за досрочного окончания сезона в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако спортсмен сфотографировался с самодельной наградой.

«Наконец-то он у меня», — подписал фото Большунов.

Фото доступно в «инстаграме» Александра Большунова.

Большунов стал первым лыжником в истории России, которому удалось выиграть общий зачёт Кубка мира. Ранее победителями Кубка мира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, но они представляли сборную Советского Союза.

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