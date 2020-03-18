Дизайнер рассказала, почему у Загитовой давно не было новых платьев

Дизайнер костюмов Ольга Рябенко оценила точку зрения о том, что зелёный и коричневый цвета плохо сочетаются со льдом во время выступления фигуристок.

«Мне кажется, их просто меньше любят. Намного более опасный цвет — белый. С ним сложно, а в этом году как раз очень много белых платьев. Это называется «здравствуйте, Алёна Косторная».



Причём её первого «Ангела» в том году мы не хотели делать прямо белым. Просто я привезла платье на каток ещё до покраски, она примерила, а ей очень хорошо оказалось — решили только чуть подголубить. Но такое крайне редко бывает. Обычно я белый люблю побольше покрасить, потому что он съедается светом, не всегда хорошо лежит к лицу», — цитирует Рябенко сайт «Матч ТВ».

Дизайнер также рассказала, почему у Алины Загитовой давно не было новых платьев.

«Фактор времени очень важен для всех. Скажем, пересечься с той же Алиной перед её последним шоу мы не смогли. У неё просто настолько загружен день и у меня настолько загружен, что не было возможности заняться новыми костюмами. Поэтому в большинстве случаев если есть готовое платье, которое всех устраивает, легче и быстрее его расставить. Но иногда хочется по ходу сезона поменять образ», — сказала Рябенко.