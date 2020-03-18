Дизайнер рассказала, почему у Загитовой давно не было новых платьев

Дизайнер костюмов Ольга Рябенко оценила точку зрения о том, что зелёный и коричневый цвета плохо сочетаются со льдом во время выступления фигуристок.
«Мне кажется, их просто меньше любят. Намного более опасный цвет — белый. С ним сложно, а в этом году как раз очень много белых платьев. Это называется «здравствуйте, Алёна Косторная».
Причём её первого «Ангела» в том году мы не хотели делать прямо белым. Просто я привезла платье на каток ещё до покраски, она примерила, а ей очень хорошо оказалось — решили только чуть подголубить. Но такое крайне редко бывает. Обычно я белый люблю побольше покрасить, потому что он съедается светом, не всегда хорошо лежит к лицу», — цитирует Рябенко сайт «Матч ТВ».
Дизайнер также рассказала, почему у Алины Загитовой давно не было новых платьев.
«Фактор времени очень важен для всех. Скажем, пересечься с той же Алиной перед её последним шоу мы не смогли. У неё просто настолько загружен день и у меня настолько загружен, что не было возможности заняться новыми костюмами. Поэтому в большинстве случаев если есть готовое платье, которое всех устраивает, легче и быстрее его расставить. Но иногда хочется по ходу сезона поменять образ», — сказала Рябенко.
- 18 марта 2020
-
11:29
-
11:20
-
11:11
-
10:43
-
10:20
-
09:52
-
09:39
-
09:30
-
06:58
-
00:55
- 17 марта 2020
-
23:57
-
22:55
-
22:00
-
21:17
-
20:37
-
19:45
-
19:35
-
19:28
-
18:30
-
18:28
-
18:09
-
17:17
-
16:29
-
16:11
-
16:10
-
15:43
-
15:38
-
15:28
-
15:17
-
15:13
-
14:56
-
14:56
-
14:35
-
14:25
-
14:00