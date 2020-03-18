Коронавирус отнял у нас 18 марта: старт чемпионата мира по фигурному катанию

Из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире отменяются и переносятся соревнования. Сегодня, 18 марта, должны были пройти, но в итоге не состоятся следующие спортивные события.
Футбол
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси».
Кубок России. 1/4. «Шинник» — «Урал».
Матчи чемпионатов Италии («Верона» — Кальяри", «Торино» — «Парма», «Аталанта» — «Сассуоло») и Франции («Страсбург» — «ПСЖ»).
Кубок Либертадорес.
Юношеская лига УЕФА.
Хоккей
КХЛ. Плей-офф.
НХЛ.
Баскетбол
НБА.
Лыжные гонки
Этап Кубка мира в Миннеаполисе (США). Спринтерские гонки.
Фигурное катание
Чемпионат мира в Монреале (Канада). Спортивные пары, короткая программа. Женщины, короткая программа.
Кёрлинг
Чемпионат мира в Принс-Джордже (Канада).
Теннис
WTA и ATP. Индиан-Уэллс.
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