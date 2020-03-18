Коронавирус отнял у нас 18 марта: старт чемпионата мира по фигурному катанию

Из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире отменяются и переносятся соревнования. Сегодня, 18 марта, должны были пройти, но в итоге не состоятся следующие спортивные события.

Футбол

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси».

Кубок России. 1/4. «Шинник» — «Урал».

Матчи чемпионатов Италии («Верона» — Кальяри", «Торино» — «Парма», «Аталанта» — «Сассуоло») и Франции («Страсбург» — «ПСЖ»).

Кубок Либертадорес.

Юношеская лига УЕФА.



Хоккей

КХЛ. Плей-офф.

НХЛ.

Баскетбол

НБА.

Лыжные гонки

Этап Кубка мира в Миннеаполисе (США). Спринтерские гонки.



Фигурное катание

Чемпионат мира в Монреале (Канада). Спортивные пары, короткая программа. Женщины, короткая программа.

Кёрлинг

Чемпионат мира в Принс-Джордже (Канада).

Теннис

WTA и ATP. Индиан-Уэллс.