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Коронавирус отнял у нас 18 марта: старт чемпионата мира по фигурному катанию

Коронавирус отнял у нас 18 марта: старт чемпионата мира по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире отменяются и переносятся соревнования. Сегодня, 18 марта, должны были пройти, но в итоге не состоятся следующие спортивные события.

Футбол
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси».
Кубок России. 1/4. «Шинник» — «Урал».
Матчи чемпионатов Италии («Верона» — Кальяри", «Торино» — «Парма», «Аталанта» — «Сассуоло») и Франции («Страсбург» — «ПСЖ»).
Кубок Либертадорес.
Юношеская лига УЕФА.

Хоккей
КХЛ. Плей-офф.
НХЛ.

Баскетбол
НБА.

Лыжные гонки
Этап Кубка мира в Миннеаполисе (США). Спринтерские гонки.

Фигурное катание
Чемпионат мира в Монреале (Канада). Спортивные пары, короткая программа. Женщины, короткая программа.

Кёрлинг
Чемпионат мира в Принс-Джордже (Канада).

Теннис
WTA и ATP. Индиан-Уэллс.

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