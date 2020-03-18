Загитова отказалась от участия в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова получила предложение принять участие в новом сезоне проекта «Ледниковый период» на Первом канале, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на ряд источников.

Организаторы решили отказаться от приглашения звёзд шоу-бизнеса в связи с падением интереса к подобному формату. Помимо Загитовой они планировали, в частности, пригласить фигуристок Елизавету Туктамышеву, Марию Сотскову и предоставить возможность спортсменкам попробовать свои силы в парном катании.

Один из источников сообщает, что проведение шоу во многом зависело от согласия Загитовой, однако Алина не приняла приглашения. В таком случае новый сезон проекта может либо не состояться, либо будет вновь изменена концепция шоу.