Вяльбе подтвердила отмену чемпионата России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила отмену чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования должны были пройти с 28 марта по 5 апреля в Тюмени.
«Чемпионат России не состоится. Он отменён», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».
«Чемпионат» первым сообщил о грядущей отмене чемпионата России. Ранее сообщалось, что организаторы рассматривали возможность проведения соревнований без зрителей. Также изучался вариант переноса чемпионата России из Тюмени в Архангельскую область.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.
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