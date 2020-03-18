Вяльбе подтвердила отмену чемпионата России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила отмену чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования должны были пройти с 28 марта по 5 апреля в Тюмени.

«Чемпионат России не состоится. Он отменён», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

«Чемпионат» первым сообщил о грядущей отмене чемпионата России. Ранее сообщалось, что организаторы рассматривали возможность проведения соревнований без зрителей. Также изучался вариант переноса чемпионата России из Тюмени в Архангельскую область.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.

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