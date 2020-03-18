Министерство спорта России рекомендовало отменить все соревнования с 21 марта

Министерство спорта Российской Федерации на своём официальном сайте объявило о введении дополнительных меры в целях предупреждения распространения вируса COVID-19.



«Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.



Минспорт России также рекомендует исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин.



Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта рекомендовано установить ограниченный режим работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей. С 21 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек», — говорится в заявлении.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7 тыс. умерли.

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