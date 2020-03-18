Гонка первенства России отменена за полчаса до старта. У лыжника подозрение на коронавирус
Гонка юниорского первенства России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) была отменена за полчаса до старта в связи с тем, что у одного из участников подозревается наличие коронавируса, сообщает телеграм-канал «На 25-м километре» со ссылкой на достоверные источники.
Некоторые сборные срочно разъезжаются по домам. Имя спортсмена, у которого подозревают заражение коронавирусом, не называется.
Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе объявила об отмене чемпионата России в Тюмени.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7000 умерли.
Губерниев: организаторы чемпионата России по лыжам, вы даже не бараны, вы преступники!
Вяльбе подтвердила отмену чемпионата России по лыжным гонкам
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