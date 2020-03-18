Губерниев: организаторы чемпионата России по лыжам, вы даже не бараны, вы преступники!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об отмене лыжной гонки в рамках первенства России в Малиновке за полчаса до старта. У одного из участников подозрение на коронавирус.

«Дуракам закон не писан — если писан, то расписан! Надо было быть круглыми идиотами, чтобы пытаться провести в наши дни чемпионат по лыжам! Для таких организаторов жизни людей, здоровье спортсменов и тренеров значения не имеют! Ещё раз: это больше чем ошибка, это преступление!

А как теперь сборные регионов по лыжам собираются по домам из Малиновки? Они должны все быть на карантине! Кто за это будет нести ответственность? Организаторы чемпионата России по лыжам, вы даже не бараны, вы преступники!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса был отменён чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени.