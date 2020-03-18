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Фигурист Алиев вернулся в Россию из США, теперь он пройдёт домашний карантин

Фигурист Алиев вернулся в Россию из США, теперь он пройдёт домашний карантин
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист, чемпион России и Европы Дмитрий Алиев вернулся в Россию из США, где он готовился к чемпионату мира. Теперь спортсмену предстоит пройти карантин в домашних условиях.

«Дмитрий только что приземлился в Санкт-Петербурге. Он чувствует себя превосходно, согласно предписаниям Роспотребнадзора, после прибытия из США он пройдёт двухнедельный карантин, после чего мы возобновим тренировки», — приводит слова тренера спортсмена Евгения Рукавицына РИА «Новости».

Алиев готовился к чемпионату мира в американском городе Ньюбург. Но чемпионат мира, запланированный в Канаде, был отменён из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был проходить с 18 по 21 марта.

Предполагалось, что Алиев примет участие в шоу «Россия, вперёд!», но оно в итоге также было отменено.

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