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Ледовое шоу Этери Тутберидзе в Казани перенесено на осень из-за коронавируса

Ледовое шоу Этери Тутберидзе в Казани перенесено на осень из-за коронавируса
Другие / Фигурное катание 0

Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани перенесено на осень из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт «Татнефть Арены». Мероприятие было запланировано на 31 марта.

«Уважаемые посетители! Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» переносится на осень 2020 года. О конкретной дате сообщим дополнительно. Просим донести до зрителей, что все купленные билеты на 31 марта 2020 года будут действительны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках этого шоу выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова.

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