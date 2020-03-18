Всероссийская федерация волейбола планирует провести матчи плей-офф чемпионата России

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не поменяла планов, касающихся проведения матчей плей-офф мужского и женского чемпионатов России. Организация намеревается провести матчи без зрителей или при ограниченном числе посетителей. Об этом сообщил гендиректор ВФВ Михаил Подлозный.

Сегодня, 18 марта, стало известно, что Министерство спорта РФ рекомендовало отменить или перенести все спортивные соревнования, запланированные на территории страны. Рекомендация минспорта связана с пандемией коронавируса.

«17 марта мы приняли решение, что чемпионат России в низших лигах остановлен, а матчи за первое-четвёртое места в чемпионате России среди женских команд, а также матчи мужских команд в квалификационном раунде чемпионата России пройдут при ограниченном числе болельщиков или без зрителей. Это решение на данный момент в силе, пока эти матчи играем», — приводит слова Подлозного РИА «Новости».