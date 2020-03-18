Буянова — о четверных прыжках в короткой программе: ни у кого не будет мотивации кататься

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала предложения о поднятии возрастного ценза для фигуристок.
«Это сложный вопрос. Когда имеешь таких спортсменок, смешно говорить, что надо повысить возрастной ценз. Надо, чтобы девчонки этот вид спорта развивали. Но, тренируя таких фигуристок, я знаю, что в таком возрасте (17-18 лет) их можно раскрыть, что дальше они могут развиваться. Хочется дальше видеть таких спортсменок, то, какими красавицами они становятся. Я всегда за гармонию. Но и не восхищаться нашими девчонками я тоже не могу. Я считаю, это здорово, что они у нас есть», — цитирует Буянову Sport24.
Буянова также отреагировала на отклонение предложения России о допуске четверных прыжков в короткой программе девушек.
«Знаете, я могу сказать с двух позиций. Как тренер, я, конечно, за развитие фигурного катания. Тем более что у нас такие девчонки есть. Но если бы я была членом ISU, то я понимаю, что, для того чтобы развивалось женское одиночное в Европе, предложение принимать нельзя.
Мне кажется, почему технический комитет так сделал: на чемпионатах Европы среди девочек и так небольшая конкуренция, а так ни у кого не будет мотивации кататься, потому что достаточно проблематично будет. Поэтому они за сохранение, так сказать, гармонии, чтобы у европейских девчонок была мотивация кататься», — сказала Буянова.
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