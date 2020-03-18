Тарасова — Ягудину: я люблю тебя! С этим прекрасным чувством живу уже третий десяток лет

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы, бывшего фигуриста Алексея Ягудина. Сегодня, 18 марта, ему исполняется 40 лет.

«Я люблю тебя! С этим самым сильным и прекрасным чувством я живу уже третий десяток лет. Я могу сказать — есть в жизни счастье! Дорогой мой человек! Я благодарна тебе за азарт, который сопровождал нашу с тобой жизнь — жизнь помешанных олимпийцев. То счастье, страх, волнение — до умопомрачения! Задачи, здоровье, любовь твоих девочек, с которыми я дружила, переезды в разные американские сёла.

Твой возросший уровень понимания, движения и настоящая мужская сила! Твоя воля, твой меняющийся внутренний и внешний мир сделали меня счастливой. Какой я остаюсь и по сей день! Люблю тебя, твою маму и бабушку, твоих детей и жену. Горжусь тобой! Твоя ТАТ», — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.