Тарасова — Ягудину: я люблю тебя! С этим прекрасным чувством живу уже третий десяток лет

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы, бывшего фигуриста Алексея Ягудина. Сегодня, 18 марта, ему исполняется 40 лет.
«Я люблю тебя! С этим самым сильным и прекрасным чувством я живу уже третий десяток лет. Я могу сказать — есть в жизни счастье! Дорогой мой человек! Я благодарна тебе за азарт, который сопровождал нашу с тобой жизнь — жизнь помешанных олимпийцев. То счастье, страх, волнение — до умопомрачения! Задачи, здоровье, любовь твоих девочек, с которыми я дружила, переезды в разные американские сёла.
Твой возросший уровень понимания, движения и настоящая мужская сила! Твоя воля, твой меняющийся внутренний и внешний мир сделали меня счастливой. Какой я остаюсь и по сей день! Люблю тебя, твою маму и бабушку, твоих детей и жену. Горжусь тобой! Твоя ТАТ», — написала Тарасова.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
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