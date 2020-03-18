Чемпионат России по фехтованию перенесён на неопределённый срок

Пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР) сообщила о переносе чемпионата России по фехтованию среди мужчин и женщин. Причиной переноса стала пандемия коронавирусной инфекции.

Предполагалось, что соревнования будут проходить в Новосибирске с 17 по 24 апреля. Пока неизвестно, на какие даты передвинуты турниры.

Ранее главный тренер сборной России и вице-президент ФФР Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) приостановила все соревнования на 30 дней. Кроме того организация попросила Международный олимпийский комитет продлить отбор на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Решение связано с угрозой распространения коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.