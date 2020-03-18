Фигуристка Акатьева победила на Спартакиаде, призёр юниорского ЧМ Усачёва — вторая
Фигуристка Софья Акатьева одержала победу на Спартакиаде учащихся в Красноярске. Второе место заняла серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2020 года фигуристка Дарья Усачёва. Третий результат продемонстрировала Алина Горбачёва.
Фигурное катание. Спартакиада учащихся. Красноярск
Юниорки. Итоговое положение
1. Софья Акатьева — 218,03.
2. Дарья Усачёва — 213,63.
3. Алина Горбачёва — 196,09.
4. Мария Дмитриева — 185,70.
5. Дарья Лобода — 176,94.
После короткой программы лидировала Усачёва, а Акатьева занимала второе место.
На прошедшем в Таллине (Эстония) чемпионате мира Усачёва завоевала серебро с результатом 207,74. Победу одержала её соотечественница Камила Валиева (227,30). Тройку призёров замкнула представительница США Алиса Лью (204,83).
Призёр юниорского ЧМ фигуристка Усачёва захватила лидерство на Спартакиаде в Красноярске
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