Фигуристка Акатьева победила на Спартакиаде, призёр юниорского ЧМ Усачёва — вторая

Фигуристка Софья Акатьева одержала победу на Спартакиаде учащихся в Красноярске. Второе место заняла серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2020 года фигуристка Дарья Усачёва. Третий результат продемонстрировала Алина Горбачёва.

Фигурное катание. Спартакиада учащихся. Красноярск

Юниорки. Итоговое положение

1. Софья Акатьева — 218,03.

2. Дарья Усачёва — 213,63.

3. Алина Горбачёва — 196,09.

4. Мария Дмитриева — 185,70.

5. Дарья Лобода — 176,94.

После короткой программы лидировала Усачёва, а Акатьева занимала второе место.

На прошедшем в Таллине (Эстония) чемпионате мира Усачёва завоевала серебро с результатом 207,74. Победу одержала её соотечественница Камила Валиева (227,30). Тройку призёров замкнула представительница США Алиса Лью (204,83).