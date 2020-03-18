Ягудин — о 40-летии: дискомфорт очевиден

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, бывший российский фигурист Алексей Ягудин, которому сегодня, 18 марта, исполняется 40 лет, рассказал, что доставляет ему радость в жизни и как он оценивает свой возраст.

«Я кайфую от работы, причём всегда. Если бы не было этого удовольствия, я бы, наверное, уже давным-давно прекратил что-то пробовать в своей жизни. Но я реально кайфую. От всего. Мне очень симпатично телевидение. Очень нравится театр. Я много езжу с лекциями по стране. Хотел бы попробовать себя на радио — вести какую-нибудь рубрику. Нравится кататься, хотя порой это доставляет жесточайшую боль. Сейчас, например, когда объявлена пандемия и очень много чего отменяется, я реально не понимаю, как можно жить, ничего не делая. Для меня это очень сложно. Так же сложно мне всегда давались отпуска. Всё, чем я занимаюсь, — это как катализатор для дальнейших идей.

Если снаружи я седею, стал хуже видеть и в целом, наверное, внешне соответствую тем цифрам, которые красуются в паспорте, то внутренние ощущения близки к сюжету фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона». Словно с возрастом я становлюсь внутренне всё моложе и моложе. По общению с детьми, с другими людьми я скорее подросток. И, наверное, вот этот внутренний подросток заставляет внешнюю оболочку старика ещё что-то делать и к чему-то стремиться.

Я живу внутренними ощущениями, сегодняшним, максимум — завтрашним днём. О каких-то сиюминутных поступках, вызывающих шквал критики в интернете, я впоследствии могу жалеть, хотя в целом отношусь к своей жизни с позиции «что уже сделано, то сделано». Но даже самые мои резкие слова никогда не бывают сознательным расчётом или желанием кого-то задеть. Всё это — чистейшие эмоции.

Что до возраста… Когда мне исполнилось 30 лет, я практически сутки молчал. Такая была депрессия, абсолютное непонимание того, что мне пошёл четвёртый десяток. 40-летие не то что заставляет меня призадуматься, но дискомфорт очевиден. Это как поезд, который едет из пункта «А» в пункт «Б», за которым ничего нет, и понятно, что, сколько бы ты в своей жизни что-то ни менял, сколько ни останавливался бы на полустанках, в любом случае ты в этот пункт «Б» приедешь. Просто, когда тебе 20 лет, ты об этом совсем не думаешь», — цитирует Ягудина «RT на русском».