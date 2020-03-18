«Финал четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесён на неопределённый срок

Розыгрыш «Финала четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу не состоится в запланированные даты, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

В финальную стадию турнира пробились российские клубы КПРФ и «Тюмень», а также испанские «Барселона» и «Мурсия». Предполагалось, что матчи будут проходить с 24 по 26 апреля в Минске (Республика Беларусь). Но теперь из-за пандемии коронавируса встречи перенесли.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.