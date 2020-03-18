Лыжник, из-за которого был отменён юниорский чемпионат России, рассказал о госпитализации

Российский лыжник Владимир Рыбкин рассказал, при каких обстоятельствах у него были выявлены признаки заражения коронавирусом.
«Буча по вирусу — это из-за меня. Не знаю, как так вышло. Ко мне вечером врач пришёл, мы посмеялись, говорили, симптомы похожи на коронавирус. А утром он сказал, что позвонит куда-то спросить что-то, мне ничего не сказал, и потом ко мне приходят люди в маскхалатах, как вы видели по телевизору, забирают меня. Я уже комбинезон надеваю, на гонку настраиваюсь. Упёрся, говорю: «Не пойду никуда, у меня гонка». Мне отвечают: «Да ничего уже здесь не будет, сейчас мы всех здесь будем проверять». В общем, я не специально», — цитирует Рыбкина «Матч ТВ».
Напомним, гонка юниорского первенства России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) была отменена за полчаса до старта. Именно симптомы коронавируса у Рыбкина и стали причиной такого решения организаторов.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.
- 18 марта 2020
-
17:45
-
17:25
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
16:31
-
16:06
-
16:05
-
15:49
-
15:34
-
15:30
-
14:58
-
14:37
-
13:24
-
12:37
-
12:24
-
12:14
-
12:12
-
12:10
-
11:46
-
11:29
-
11:20
-
11:11
-
10:43
-
10:20
-
09:52
-
09:39
-
09:30
-
06:58
-
00:55
- 17 марта 2020
-
23:57
-
22:55
-
22:00
-
21:17
-
20:37