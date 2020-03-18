Лыжник, из-за которого был отменён юниорский чемпионат России, рассказал о госпитализации

Российский лыжник Владимир Рыбкин рассказал, при каких обстоятельствах у него были выявлены признаки заражения коронавирусом.



«Буча по вирусу — это из-за меня. Не знаю, как так вышло. Ко мне вечером врач пришёл, мы посмеялись, говорили, симптомы похожи на коронавирус. А утром он сказал, что позвонит куда-то спросить что-то, мне ничего не сказал, и потом ко мне приходят люди в маскхалатах, как вы видели по телевизору, забирают меня. Я уже комбинезон надеваю, на гонку настраиваюсь. Упёрся, говорю: «Не пойду никуда, у меня гонка». Мне отвечают: «Да ничего уже здесь не будет, сейчас мы всех здесь будем проверять». В общем, я не специально», — цитирует Рыбкина «Матч ТВ».

Напомним, гонка юниорского первенства России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) была отменена за полчаса до старта. Именно симптомы коронавируса у Рыбкина и стали причиной такого решения организаторов.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.