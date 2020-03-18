Чемпионат России по фристайлу отменён из-за коронавируса

Чемпионат России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «акробатика» отменён из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР). Соревнования должны были пройти с 19 по 24 марта в Белогорске.
«Ситуация непростая, но мы работаем согласно документам правительства России и Минспорта России. Мы вынуждены были отменить чемпионат России по могулу и акробатике, первенство России, финал Кубка России в Кузбассе. Под вопросом остаются апрельские всероссийские детские старты. В настоящий момент идёт чемпионат России по хаф-пайпу в Миассе Челябинской области – нам удалось согласовать его проведение с региональным министерством и курортом «Солнечная долина».
В данном случае ключевым является даже не вопрос потерянных невозвратных средств, уже потраченных на подготовку ко всем этим мероприятиям, а принципы формирования сборных команд страны на следующий сезон. Результаты соревнований являются для нас основанием для отбора. На данный момент решаем, как нам выйти из этой ситуации, чтобы сохранить спортивный принцип – это наша основа», — заявил президент ФФР Алексей Курашов.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.
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