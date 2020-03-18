Загитова открыла дверь ногой, показав для чего ей нужна растяжка

Российская фигуристка Алина Загитова продолжает снижать риски заражения коронавирусом. На этот раз 17-летняя спортсменка решила ногой открыть дверь на каток.



«Вот для чего нужна растяжка», — подписала видео Алина, добавив эмодзи вируса.

Видео доступно на «Чемпионате».



Интересно, что спустя несколько часов после публикации ролика фигуристка удалила его без объяснения причин.



17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, объявив после финала Гран-при, что она берёт паузу в карьере.



Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. А пока Загитова выступает в различных шоу. В феврале она принимала участие в шоу Art on Ice в Швейцарии, а 29 марта выйдет на лёд в показательных выступлениях сборной России «Россия, вперёд».



Ранее Загитова поделилась видео, на котором она преодолевает полосу препятствий.