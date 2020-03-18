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Загитова открыла дверь ногой, показав для чего ей нужна растяжка

Загитова открыла дверь ногой, показав для чего ей нужна растяжка
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алина Загитова продолжает снижать риски заражения коронавирусом. На этот раз 17-летняя спортсменка решила ногой открыть дверь на каток.

«Вот для чего нужна растяжка», — подписала видео Алина, добавив эмодзи вируса.

Видео доступно на «Чемпионате».

Интересно, что спустя несколько часов после публикации ролика фигуристка удалила его без объяснения причин.

17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, объявив после финала Гран-при, что она берёт паузу в карьере.

Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. А пока Загитова выступает в различных шоу. В феврале она принимала участие в шоу Art on Ice в Швейцарии, а 29 марта выйдет на лёд в показательных выступлениях сборной России «Россия, вперёд».

Ранее Загитова поделилась видео, на котором она преодолевает полосу препятствий.

Загитова отказалась от участия в «Ледниковом периоде»
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