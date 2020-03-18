Алексеенко уступил Каруане во втором туре турнира претендентов ФИДЕ
В Екатеринбурге продолжается турнир претендентов на Всемирную шахматную корону по шахматам. Сегодня, 18 марта, состоялся второй тур соревнований.
Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко уступил американцу Фабиано Каруане, играя чёрными фигурами. В параллельном матче турнира претендентов представитель Франции Максим Вашье-Лаграв белыми фигурами нанёс поражение шахматисту из Китая Дин Лижэню.
Матчи третьего тура состоятся завтра, 19 марта.
Восемь гроссмейстеров — участников турнира сыграют в два круга. Соревнования продлятся с 17 марта по 3 апреля. После каждых двух туров шахматистам будет предоставляться выходной. Победитель проведёт титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
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