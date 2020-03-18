Федерация фигурного катания России отменила все соревнования до конца сезона

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) приняло решение об отмене всех запланированных соревнований до конца 2020 года. Причиной такого решения стала мировая пандемия коронавируса.

«Принимая во внимание отмену или перенос на неопределенный срок чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале (Канада) и чемпионата мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде (США), а также в связи с введением режима повышенной готовности и принимаемыми мерами по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Российской Федерации, приостанавливающими проведение любых спортивных мероприятий, Федерация фигурного катания на коньках России информирует об отмене всех всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках в регионах РФ до конца спортивного сезона-2019/2020.



В существующей на данный момент ситуации необходимо обеспечить спортсменами, тренерами и специалистами строгое выполнение всех ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, включая отказ от поездок за рубеж, соблюдение требований личной гигиены и постоянный контроль за состоянием здоровья», — сообщает официальный сайт ФФКР.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тысяч человек. Число погибших превысило 7 тысяч. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.