Глейхенгауз рассказал о секрете успеха Тутберидзе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз раскрыл качества, которые помогают самому успешному российскому тренеру в фигурном катании достигать успехов.
«Со стороны Тутберидзе кажется строгой и очень серьёзной? Но так и должно быть для окружающих, и только близкие знают, какая Этери Георгиевна на самом деле. Всё, чего она добилась, — результат каждодневного труда. Она начинала, как любой тренер, с нуля. Льда не было, четверть катка… Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что Этери Георгиевна безумно любит фигурное катание, и эта любовь, огромное желание реализовать себя, помогли ей прийти, приблизиться к своей цели.
Работать с таким тренером — значит, расти и развиваться. Она живёт фигурным катанием. Как и мы все. И нам очень хочется вывести наш вид спорта на новый уровень. Этой любовью и своим отношением к делу Тутберидзе и привлекает. Это просто её жизнь», — цитирует Глейхенгауза официальный сайт ФФККР.
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