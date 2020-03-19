Коронавирус, 18 марта: заразилось — 32, никто не умер

18 марта было выявлено не менее 32 случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. За минувшие сутки ни один из спортсменов не умер.



«Алавес» объявил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе.



«Эспаньол» объявил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.



Коронавирус диагностировали у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



У игрока «Оттавы» диагностировали коронавирус. Это первый случай заражения в НХЛ.



Гонка первенства России отменена за полчаса до старта. У лыжника Владимира Рыбкина подозрение на коронавирус — он рассказал о деталях своей госпитализации.

В «Сампдории», где ранее было известно о заражении Маноло Габбьядини и ряда других футболистов, сообщили, что число заражённых возросло до 15.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.