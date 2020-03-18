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Загитова опубликовала фото в медицинской маске и пожелала подписчикам здоровья

Загитова опубликовала фото в медицинской маске и пожелала подписчикам здоровья
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алина Загитова поддержала общественность в борьбе с коронавирусом. Соответствующее фото 17-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

«Будьте здоровы», — подписала фото Алина.

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, объявив после финала Гран-при, что она берёт паузу в карьере.

Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. Пока Загитова выступает в различных шоу.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тысяч человек. Число погибших превысило 8 тысяч. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.

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